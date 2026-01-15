VÍDEO SEGUINTE
Homem de 82 anos morre após esperar sete horas nas urgências do Hospital de Santarém. Família denuncia negligência médica

Um homem de 82 anos deu entrada nas urgências do Hospital de Santarém com sintomas de obstrução intestinal. Na triagem foi-lhe atribuída uma pulseira azul, a menos prioritária, e o homem teve de esperar sete horas até ser observado por um médico e enviado para cirurgia. Acabou por morrer e a família acusa o hospital de negligência médica

  • António Pereira Gonçalves
    António Pereira Gonçalves
Há 30 min
