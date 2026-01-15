Um homem de 82 anos deu entrada nas urgências do Hospital de Santarém com sintomas de obstrução intestinal. Na triagem foi-lhe atribuída uma pulseira azul, a menos prioritária, e o homem teve de esperar sete horas até ser observado por um médico e enviado para cirurgia. Acabou por morrer e a família acusa o hospital de negligência médica
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Homem de 82 anos morre após esperar sete horas nas urgências do Hospital de Santarém. Família denuncia negligência médica
-
António Pereira Gonçalves
Há 30 min