Homem e cão morrem atropelados em Leça da Palmeira. Alegado condutor foge… e é apanhado

Um homem e um cão morreram atropelados numa passadeira na marginal em Leça da Palmeira, perto do farol da Boa Nova. O condutor fugiu, mas já foi identificado pelas autoridades.

A vítima estava sem documentos quando foi atropelada. Ao contrário, foi possível saber a identidade do cão através do chip, que também permitiu às autoridades saber que o seu dono é um homem de 49 anos da Chéquia. Falta provar se esse dono é também a vítima mortal.

O condutor do veículo colocou-se em fuga. Mas, através da testemunhas que identificaram a matrícula do automóvel, as forças de segurança identificaram o carro e o seu presumível condutor: um homem de 25 anos, já constituído arguido, e que vai aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência. A viatura foi apreendida.