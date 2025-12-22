Homem filmado a agredir companheira em frente ao filho beneficiou de mecanismo da lei que funciona como "uma segunda oportunidade"

O homem que foi filmado a agredir a companheira à frente do filho, na Madeira, beneficiou de um mecanismo na lei, o instituto de suspensão provisória do processo, que, na prática, funciona como uma segunda oportunidade. Neste caso, após o pedido da vítima para a suspensão do processo, o Ministério Público e a juíza de instrução concordaram e o homem está em liberdade.