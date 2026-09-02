Homem mata companheira com golpes de tesoura à frente da filha. Crime ocorreu no corredor de um hotel em Albufeira

A criança, que na terça-feira assistiu à morte da mãe, às mãos do próprio pai, está no hospital de Faro, a aguardar que o Tribunal de Família e Menores decida o seu futuro. A mulher morreu no corredor de um hotel, em Albufeira, depois de ser golpeada várias vezes com uma tesoura. A família, de nacionalidade britânica, estava de férias no Algarve.