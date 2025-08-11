VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Homem morto a tiro na Póvoa de Varzim era procurado no Brasil por crimes como homicídio

O caso de um homem assassinado à queima-roupa na Póvoa de Varzim na madrugada de domingo está a preocupar as autoridades portuguesas. Quando foi identificado, a polícia percebeu que era um perigoso fugitivo brasileiro, procurado em todo o mundo. Há suspeitas fortes de estar relacionado com o PCC, o Primeiro Comando da Capital, um dos maiores grupos criminosos internacionais.

Há 53 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:28

Líder de grupo criminoso brasileiro assassinado em plena luz do dia na Póvoa de Varzim

Hoje às 15:00
1
01:23

Filha estava na mota de água que colidiu com a do pai em acidente fatal

Hoje às 15:05
2
01:28

Noites tropicais, trovoadas no interior e muito calor colocam 120 concelhos em risco máximo de incêndio

Hoje às 15:07
3

Homem morre após queda de grua em Tavira

Hoje às 18:04
4

Cristiano Ronaldo e Georgina vão casar: «Sim. Nesta e em todas as minhas vidas»

Hoje às 18:23
5
01:13

Largada de touros em Alcochete faz cinco feridos, um deles grave

Ontem às 13:48
6

Matou a condutora de um TVDE e depois escondeu o corpo numa mala no Algarve. Agora foi acusado

Hoje às 18:42
7

Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira

Há 2h e 58min
8
02:07

"Tivemos medo": casa completamente destruída pelas chamas na Serra do Alvão

Hoje às 14:10
9
03:22

Homem morto a tiro na Póvoa de Varzim era procurado no Brasil por crimes como homicídio

Há 53 min
10
01:48

De Edimburgo ao Vesúvio: altas temperaturas provocam incêndios em vários países da Europa

Hoje às 15:06
11
01:30

Semana começa com queda no preço dos combustíveis

Hoje às 15:06
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Homem morre após queda de grua em Tavira

Hoje às 18:04

Matou a condutora de um TVDE e depois escondeu o corpo numa mala no Algarve. Agora foi acusado

Hoje às 18:42

Chegou o pedido? Fotografia de Georgina Rodríguez levanta rumor

Hoje às 18:22
15:05

"Nas Costas dos Outros": qual é a diferença entre o elogio simpático e o assédio à descarada?

Há 6 min
01:28

Líder de grupo criminoso brasileiro assassinado em plena luz do dia na Póvoa de Varzim

Hoje às 15:00
01:23

Filha estava na mota de água que colidiu com a do pai em acidente fatal

Hoje às 15:05
02:08

Três aviões Canadair alugados por Portugal para combater incêndios têm avarias problemáticas

Hoje às 15:02

Portugal hoje vai de 15ºC a 43ºC

Hoje às 07:46