Homem morto a tiro na Póvoa de Varzim era procurado no Brasil por crimes como homicídio

O caso de um homem assassinado à queima-roupa na Póvoa de Varzim na madrugada de domingo está a preocupar as autoridades portuguesas. Quando foi identificado, a polícia percebeu que era um perigoso fugitivo brasileiro, procurado em todo o mundo. Há suspeitas fortes de estar relacionado com o PCC, o Primeiro Comando da Capital, um dos maiores grupos criminosos internacionais.
Há 53 min