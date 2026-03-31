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Homem rouba carro com bebé no interior em plena via pública. Foi perseguido por motas e carros até ser apanhado

No Brasil, uma mulher deixou o filho bebé no carro enquanto foi buscar a filha mais velha à escola. Numa questão de segundos, um homem entrou na viatura e pôs-se em fuga, com o bebé lá dentro. Testemunhas que assistiram a tudo perseguiram o suspeito em carros e motas e conseguiram imobilizá-lo quando já estava a três quilómetros de distância.

Há 1h e 11min
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