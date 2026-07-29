O Instituto Superior Técnico fez um levantamento de risco à forma como alguns edifícios cruciais estão preparados para lidar com um sismo de grandes dimensões e os hospitais públicos de Lisboa e do Algarve chumbaram. A falta de resistência destes edifícios está denunciada num relatório que o Ministério da Saúde terá mantido escondido durante quatro anos.
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Hospitais de Lisboa e do Algarve preocupam especialistas: risco de colapso em caso de sismo foi confirmado há 22 anos
- Carlos Enes
Há 9 min