Hospital de Leiria reorganizou-se para tratar feridos. Centenas de pessoas caíram de telhados após as tempestades

Faz amanhã um mês que a tempestade mais violenta de que há memória destruiu a região Centro. Ainda às escuras em relação ao real impacto dos ventos ciclónicos, o Hospital de Leiria entrou também em modo de emergência. Explicamos agora como os profissionais de saúde foram chamados também à linha da frente, a partir do local de trabalho.

