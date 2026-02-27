Faz amanhã um mês que a tempestade mais violenta de que há memória destruiu a região Centro. Ainda às escuras em relação ao real impacto dos ventos ciclónicos, o Hospital de Leiria entrou também em modo de emergência. Explicamos agora como os profissionais de saúde foram chamados também à linha da frente, a partir do local de trabalho.
Hospital de Leiria reorganizou-se para tratar feridos. Centenas de pessoas caíram de telhados após as tempestades
Ana Valente
Há 1h e 25min