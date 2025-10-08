Há suspeitas sobre os procedimentos clínicos de uma clínica no Pinhal Novo que não identificaram malformações graves num bebé. As ecografias indicavam que os “membros e extremidades eram normais”, mas a criança nasceu sem parte de uma perna e com apenas dois dedos num pé. A TVI falou com os pais
"Houve negligência. Senti-me despachada pela clínica": bebé nasce com malformações graves apesar de as ecografias nunca terem detetado irregularidades
Ana Valente
Há 25 min