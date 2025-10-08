VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Houve negligência. Senti-me despachada pela clínica": bebé nasce com malformações graves apesar de as ecografias nunca terem detetado irregularidades

Há suspeitas sobre os procedimentos clínicos de uma clínica no Pinhal Novo que não identificaram malformações graves num bebé. As ecografias indicavam que os “membros e extremidades eram normais”, mas a criança nasceu sem parte de uma perna e com apenas dois dedos num pé. A TVI falou com os pais

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 25 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:33

As imagens do violento confronto com 40 pessoas no Algarve

6 out, 22:22
1
04:33

Complemento Solidário para Idosos marca dia de campanha

Hoje às 11:06
2

Espanha: chuvas fortes e persistentes. Portugal: 30ºC

Há 1h e 40min
3
01:23

Famílias portuguesas estão a endividar-se mais (e há um culpado principal)

Ontem às 22:11
4
02:01

A partir de agora há horários alargados nos centros de saúde

Ontem às 22:10
5
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
6
10:29

Esta rua em Beja reflete o abandono do interior alentejano

Ontem às 23:55
7
04:46

Bebé nasceu sem parte da perna após falha de clínica. Esta é a entrevista exclusiva à mãe

Ontem às 22:14
8
01:15

Auxiliar de uma creche em Faro detido por suspeitas de pornografia infantil

5 out, 14:22
9
01:48

Rodrigo já tem seis anos, contra todos os prognósticos

Ontem às 15:37
10
05:15

Estes alimentos "reforçam o nosso sistema imunitário" contra as gripes

Hoje às 11:06
11

"Algo novo e perigoso está a acontecer": von der Leyen diz que "é hora de chamar as coisas pelo nome: guerra híbrida"

Hoje às 09:48
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Portugal escapa à tempestade Alice: fim de semana com sol e 30 °C

Há 1h e 40min

Histórico: Cristiano Ronaldo é primeiro bilionário do futebol

Hoje às 10:57

Cão herói salva idosa desaparecida na Florida

Há 1h e 5min
04:46

"Estava tudo bem." Depois nasceu sem parte da perna - entrevista exclusiva à mãe

Ontem às 22:14
05:15

Estes alimentos "reforçam o nosso sistema imunitário" contra as gripes

Hoje às 11:06
01:40

"Negligência": mãe revoltada com falta de transporte para filhos com problemas de visão

Ontem às 22:11
01:13

Georgina Rodríguez lança “Georgina Gio”: promete mostrar o dia a dia para lá do luxo

Ontem às 22:12
02:14

Montenegro sob suspeita: procuradores querem inquérito para investigar Spinumviva

Ontem às 20:06
02:06

Bebé nasce sem assistência no chão das urgências do Hospital de Gaia

Ontem às 22:09
02:27

MP cercou Ivo Rosa em várias direções. Juiz diz-se perplexo

Ontem às 20:07
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46