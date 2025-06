Ida de idosos para lares aumenta 80% no verão. Familiares procuram "uma alteração da rotina, o seu descanso natural"

As colocações temporárias em lares de idosos e residências sénior aumentam 80% durante os meses de verão. Este tipo de estadias temporárias representou mais de 20% do total de colocações realizadas no ano passado. Nuno Saraiva da Ponte, CEO da Via Senior, explica que as famílias que têm a seu cuidado idosos procuram, nesta altura do ano, "uma alteração da rotina, o seu descanso natural". Em alguns casos, diz, estas colocações temporárias servem mesmo para perceber se os idosos "ficam bem adaptados".