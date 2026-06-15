Idade da reforma pode tornar-se chave para o pacote laboral passar

André Ventura e Luís Montenegro voltam a reunir-se esta terça-feira numa nova tentativa de alcançar um acordo que permita viabilizar a reforma laboral proposta pelo Governo.

Como contrapartida, o Chega exige a descida da idade da reforma para os 65 anos ou para quem tenha pelo menos 40 anos de descontos. Em alternativa, o partido admite aceitar um calendário que garanta a concretização dessa medida até ao final da legislatura.

Perante este cenário, o PS acusa o Governo de estar a negociar com a extrema-direita e fala num “baile de máscaras entre o Governo e a extrema-direita”.