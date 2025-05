"Idiota, burro, ressequido e radical". Donald Trump e Bruce Springsteen estão em guerra aberta

Donald Trump e Bruce Springsteen estão em guerra aberta, com combates a serem feitos em concertos ou nas redes sociais. Depois de críticas mútuas em concertos e nas redes sociais, o presidente dos estados unidos partilhou um vídeo falso onde surge a atingir o cantor com uma bola de golfe. Tudo começou com uma investigação que Trump pediu, aos artistas que se associaram à campanha democrata de Kamala Harris.