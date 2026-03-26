Igreja Católica vai indemnizar vítimas de abusos sexuais com milhares de euros. Foram arquivados 17 casos

A Igreja Católica decidiu atribuir indemnizações às vítimas de abusos sexuais entre os 9 mil e os 45 mil euros. Foram aprovados até agora 78 pedidos, mas há ainda nove em análise. A associação que representa as vítimas contesta com dureza a decisão da Conferência Episcopal e questiona como é que a igreja consegue avaliar a escala de sofrimento e dano.