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Igreja Católica vai indemnizar vítimas de abusos sexuais com milhares de euros. Foram arquivados 17 casos

A Igreja Católica decidiu atribuir indemnizações às vítimas de abusos sexuais entre os 9 mil e os 45 mil euros. Foram aprovados até agora 78 pedidos, mas há ainda nove em análise. A associação que representa as vítimas contesta com dureza a decisão da Conferência Episcopal e questiona como é que a igreja consegue avaliar a escala de sofrimento e dano.

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