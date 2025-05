Imagens exclusivas confirmam que recluso foi encontrado despido no chão da cela (alerta: imagens chocantes)

A TVI teve acesso às imagens chocantes de um recluso com problemas psiquiátricos que foi colocado de castigo pelo diretor da prisão de Angra do Heroísmo, nos Açores, sem roupa e sem colchão dentro da cela durante vários dias. O caso foi denunciado a 30 de abril e, pouco tempo depois, começou a circular um abaixo-assinado na cadeia que defendia o diretor. Os mesmo guardas estão a pedir agora para que seja retirado o nome do documento porque garantem: foram levados a assinar.