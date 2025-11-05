VÍDEO SEGUINTE
Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

Duas alunas do Externato de Vila Meã, em Amarante, envolveram-se em agressões. O episódio ocorrido no dia 30 de outubro ficou gravado em vídeo e está a preocupar alguns encarregados de educação, que terão acusado a escola de encobrir o caso. O externato diz que já foi solicitada a intervenção da CPCJ e do Ministério Público e assegurou que não vai tomar nenhuma posição pública até ao final do processo.

