Imagens mostram polícia a colocar faca junto ao corpo de Odair Moniz

A faca apreendida na Cova da Moura no caso da morte de Odair Moniz pode ter sido plantada, ou seja, colocada junto ao corpo por um agente da PSP que esteve na ocorrência. Há imagens gravadas por moradores que mostram primeiro o local sem objetos e depois o polícia a colocar o que parece ser uma faca no chão, quando o corpo já nem estava no local.