Incêndio num prédio em Alenquer fez uma vítima mortal e 11 feridos

Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas num incêndio num prédio esta manhã no Carregado. O fogo começou no segundo andar de um edifício de oito pisos. A vítima mortal é um homem de 45 anos. A mãe deste homem também estava no interior do apartamento, foi levada para o hospital. 18 moradores foram retirados e pelos menos 11 precisaram de assistência médica. O alerta foi dado perto das 08:00 e mobilizou dezenas de bombeiros.