Portugal enfrenta uma vaga de incêndios em múltiplos pontos do território, com quase 50 focos a lavrar em simultâneo. Segundo a informação avançada para a noite, mais de 2 mil operacionais estão envolvidos no combate às chamas, apoiados por mais de 500 meios terrestres. Foram ainda mobilizados 23 meios aéreos, num dispositivo reforçado face à severidade da situação.
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Incêndios com quase 50 focos em Portugal: mais de 2 mil operacionais e oito meios aéreos em Vouzela e Famalicão
Há 1h e 18min