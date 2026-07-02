Incêndios com quase 50 focos em Portugal: mais de 2 mil operacionais e oito meios aéreos em Vouzela e Famalicão

Portugal enfrenta uma vaga de incêndios em múltiplos pontos do território, com quase 50 focos a lavrar em simultâneo. Segundo a informação avançada para a noite, mais de 2 mil operacionais estão envolvidos no combate às chamas, apoiados por mais de 500 meios terrestres. Foram ainda mobilizados 23 meios aéreos, num dispositivo reforçado face à severidade da situação.