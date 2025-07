A situação está mais calma nos incêndios, ainda assim com muito trabalho para os mais de 3.000 operacionais que ainda combatem as chamas no país.

Durante a noite, foram controlados os fogos em Santarém, Nisa, Pombal e Gondomar. Já em Penamacor, é altura de rescaldo. Mas há cinco fogos maiores ainda ativos, e os que mais preocupam os operacionais são em Arouca e Ponte da Barca.