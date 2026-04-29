Inédito: EUA assinalam 250 anos de democracia com moedas, notas e um passaporte com a marca de Trump

Os Estados Unidos nasceram como república há 250 anos, mas a imagem de uma crescente “pose imperial” de Donald Trump está a ganhar destaque no país considerado berço da democracia. Para assinalar a independência, as autoridades estão a anunciar moedas de ouro, notas de dólar e até um passaporte americano com a marca de Donald Trump, numa iniciativa inédita na história da república nascida contra a monarquia.