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Influencer Tiago Grila responde em tribunal pelo crime de atropelamento e fuga

O criador de conteúdos Tiago Grila foi formalmente acusado pelo Ministério Público de três crimes após um atropelamento na Amadora em janeiro de 2024. Foi o próprio que admitiu num podcast ter atropelado uma mulher e fugido, apesar de dias depois vir desmentir o caso. A investigação permitiu recolher provas suficientes para comprovar que terá sido mesmo o influencer a cometer o crime.

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