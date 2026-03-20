Influencer Tiago Grila responde em tribunal pelo crime de atropelamento e fuga

O criador de conteúdos Tiago Grila foi formalmente acusado pelo Ministério Público de três crimes após um atropelamento na Amadora em janeiro de 2024. Foi o próprio que admitiu num podcast ter atropelado uma mulher e fugido, apesar de dias depois vir desmentir o caso. A investigação permitiu recolher provas suficientes para comprovar que terá sido mesmo o influencer a cometer o crime.