Rui Rocha foi ouvido esta quarta-feira pelo Presidente da República e, no final, anunciou que quer avançar com um projeto de revisão constitucional já no início da legislatura.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que tem ouvido dos partidos uma ideia comum: a procura da estabilidade política. O Presidente reservou duas horas para cada audição, mas os encontros têm sido mais curtos. Marcelo diz que esse é um ponto positivo.