Inspetores da PJ de Braga recebidos a tiro durante buscas em investigação de crimes sexuais contra menores

Uma operação da Polícia Judiciária de Braga, no concelho de Paredes, terminou em violência quando dois inspetores foram recebidos a tiro. A equipa encontrava-se a cumprir mandados de busca no âmbito de uma investigação criminal grave, relacionada com pornografia e abusos sexuais de menores. A situação escalou rapidamente quando o pai do principal suspeito da investigação abriu fogo contra as autoridades, tentando travar a diligência policial.