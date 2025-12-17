VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Inventam um pretexto para criar outro Afeganistão, outra Líbia". Sobe de tom a tensão entre Washington e Caracas

Donald Trump classificou o regime de Nicolás Maduro como uma organização terrorista para justificar um bloqueio total aos petroleiros que tentem sair ou entrar no território venezuelano. A medida atinge diretamente a principal fonte de receitas da Venezuela que Trump diz estar agora cercada pela mais poderosa armada reunida na região.

  • Hugo Capela
    Hugo Capela
Há 35 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

01:51

Para terminar, uma boa notícia: o destemido salvamento nas ondas gigantes da Nazaré

Hoje às 00:13
1
02:40

"Tratem-me por paizinho ou paizão": há novas informações sobre o adjunto de ex-ministra da justiça detido por abuso sexual de menores

Ontem às 21:29
2

Bebé de cinco meses morre atropelado em Albufeira

Ontem às 19:07
3

Alerta vermelho ativado no aeroporto de Faro. Avião da Jet2 aterra de emergência

Hoje às 11:15
4
09:27

Repórter TVI: António Ferro, músico conceituado do Porto, vive agora num albergue aos 65 anos

Hoje às 00:13
5

Agentes da PSP salvam bebé de nove meses em asfixia

Hoje às 11:27
6

"Esta família é espantosa". Vizinhos chocados com assassinato do físico Nuno Loureiro à porta de casa

Há 3h e 17min
7

Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação

15 dez, 13:22
8
05:18

Possível quebra nas reservas de sangue durante época festiva. "O B negativo dá-nos alguma preocupação"

Hoje às 11:40
9
01:26

Ator Joel Branco internado em hospital de Almada por situação de vulnerabilidade social. Tem 80 anos

Ontem às 21:17
10

Abusou da filha menor da companheira e foi detido pela PJ após denúncia da escola

Ontem às 12:22
11
00:35

Atropelamento em passadeira causa morte de bebé de cinco meses em Albufeira

Há 1h e 38min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:42

Atropelamento na passadeira: bebé não resistiu e mãe ficou em choque

Há 1h e 18min
02:33

Adjunto de ex-ministra suspeito de pedofilia está sem advogado

Há 2h e 3min
05:32

"Combina várias cirurgias e deve ser feito de forma criteriosa": o que é o "mommy makeover"?

Há 2h e 3min

Agentes da PSP salvam bebé de nove meses em asfixia

Hoje às 11:27

Sugerem ações com "reduzida liquidez" e incentivam a comprar "com urgência": CMVM alerta para esquemas de investimento fraudulentos no WhatsApp

Há 1h e 58min
00:51

Violenta colisão entre pesado e ligeiro faz um ferido ligeiro em Estremoz

Há 1h e 17min
05:48

Este Natal os portugueses "vão gastar um bocadinho mais" - mas "não vão comprar mais"

Hoje às 11:36
01:51

Dois minutos de terror na Nazaré: surfista engolido por onda é salvo no limite

Hoje às 00:13
09:27

Do Coliseu ao albergue: a queda de um músico conceituado do Porto

Hoje às 00:13
01:32

Segundo naufrágio em menos de uma semana. Um pescador morreu e quatro estão desaparecidos ao largo de Aveiro

Há 2h e 5min