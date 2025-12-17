Donald Trump classificou o regime de Nicolás Maduro como uma organização terrorista para justificar um bloqueio total aos petroleiros que tentem sair ou entrar no território venezuelano. A medida atinge diretamente a principal fonte de receitas da Venezuela que Trump diz estar agora cercada pela mais poderosa armada reunida na região.
"Inventam um pretexto para criar outro Afeganistão, outra Líbia". Sobe de tom a tensão entre Washington e Caracas
Hugo Capela
Há 35 min