Iranianos revelam detalhes sobre a tentativa de morte do presidente Paseshkhian. Israel não comenta

A agência de notícias Estatal iraniana Fars diz que o exército de Israel feriu o presidente Masoud Paseshkian numa tentativa de assassinato. O ataque dos israelitas aconteceu, de acordo com a Fars, quando o presidente da República islâmica se encontrava numa reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional, no fim da tarde 16 de junho.

A Fars é uma das várias agências de informação estatais, cuja linha editorial não prevê críticas ao Governo dos Aiatolás, estabelecido com a Revolução Islâmica de 1979.

A agência conta ainda que o ataque aconteceu na zona oeste da capital Teerão. Encontravam-se com o presidente Paseshkhian o presidente do parlamento Mohamad Bager Ghalibaf, e o representante do Poder Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei.

A agência Fars diz que os israelitas lançaram seis projéteis, que atingiram o edifício onde se encontrava o presidente. Ainda assim, Paseshkhian conseguiu escapar.

A alegada tentativa de assassinato do presidente da república islâmica aconteceu durante os ataques entre Telavive e Teerão, numa período de hostilidades que começou dia 13 de junho, depois do ataque do exército israelita. Pela duração, depois de ter sido alcançado um cessar-fogo, a guerra é agora conhecida como "a dos 12 dias."

Israel e os Estados Unidos dizem que os ataques tiveram como objetivo destruir um possível programa de desenvolvimento nuclear com fins não-pacíficos da parte de Teerão. E tiveram como consequência um novo afastamento entre o Governo iraniano e a Agência Internacional da Energia Atómica das Nações Unidas.

Até ao final da tarde de domingo, o Governo de Israel não fez qualquer comentário sobre o assunto.