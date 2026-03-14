À terceira semana de guerra com o Irão, os Estados Unidos dizem que vários países vão enviar navios de guerra para garantir o uso seguro do Estreito de Ormuz. Depois de atacar a ilha de Kharg, Trump continua a ameaçar atacar instalações energéticas. Se tal acontecer, diz o Irão, todas as empresas ligadas aos americanos na região acabarão como um monte de cinzas.
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Irão ameaça transformar num "monte de cinzas" empresas americanas na região do Médio Oriente se Trump atacar instalações energéticas
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