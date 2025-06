Irão condena ataque dos EUA e acusa Donald Trump de traição

O governo iraniano reagiu com dureza ao ataque norte-americano de sábado, condenando a ação e acusando Donald Trump de traição. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão responsabilizou diretamente os Estados Unidos pelas consequências do ataque, que visou bases nucleares. Poucas horas depois, Teerão respondeu com uma vaga de mísseis lançada sobre várias cidades israelitas, aumentando a tensão no Médio Oriente.