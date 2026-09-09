Irão e EUA voltam em força aos ataques e preço do petróleo volta a disparar

A tensão é cada vez maior entre EUA e Irão e isso já fez disparar o barril de petróleo para valores acima dos 100 dólares. As últimas horas foram de ataques mútuos. A Guarda Revolucionária do Irão diz ter atacado com mísseis uma base na Jordânia usada pelos Estados Unidos, bem como uma dezena de navios. Do outro lado, as forças norte-americanas alegam ter destruído cinco petroleiros iranianos.