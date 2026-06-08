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Irão e Israel pararam ataques mútuos mas hostilidades podem voltar a qualquer momento

Terminaram para já os ataques entre Israel e o Irão.

O fim dos bombardeamentos que fizeram temer uma guerra total aconteceu depois da forte pressão feita por Donald Trump, que ligou duas vezes a Netanyahu.

Israel e o Irão deram por concluídos os ataques que fizeram um ao outro durante a noite passada e na madrugada e manhã desta segunda-feira.

Um anúncio após grande pressão de Donald Trump, que falou duas vezes ao telefone com Benjamin Netanyahu, para tentar salvar o cessar-fogo em vigor há dois meses.

Há 2h e 43min
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