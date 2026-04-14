Isalina, a última transumante. "Aqui não é o fim do mundo, aqui é o princípio do mundo"

GRANDE REPORTAGEM || Em Castro Laboreiro, a transumância ainda se faz entre a inverneira de Cainheiras e a branda de Padressouro, com uma mãe e uma filha a levarem a casa, animais e estação serra acima. Só que esta é também uma história de resistência, de memória e de uma maneira muito própria de estar no mundo. Uma história de liberdade. A reportagem é do jornalista Tiago Palma, com imagem de Lucénio Carvalho e edição de João Pedro Ferreira