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Isalina, a última transumante. "Aqui não é o fim do mundo, aqui é o princípio do mundo"

GRANDE REPORTAGEM || Em Castro Laboreiro, a transumância ainda se faz entre a inverneira de Cainheiras e a branda de Padressouro, com uma mãe e uma filha a levarem a casa, animais e estação serra acima. Só que esta é também uma história de resistência, de memória e de uma maneira muito própria de estar no mundo. Uma história de liberdade. A reportagem é do jornalista Tiago Palma, com imagem de Lucénio Carvalho e edição de João Pedro Ferreira

Há 1h e 47min
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