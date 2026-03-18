Israel bombardeia centro de Beirute. Mais de mil mortos em três semanas de confrontos

Os ataques do exército de Israel atingiram o centro da cidade de Beirute, depois de Telavive ter avisado os civis que o sul do país e os subúrbios a sul da capital seriam alvos nos próximos dias.

A operação, que as autoridades libanesas dizem incluir vários crimes de guerra, já deixou cerca de mil mortos em três semanas de bombardeamentos e dezenas de feridos.

O Governo do Líbano disse que há mais de um milhão de refugiados, enquanto alerta para o facto dos bombardeamentos indiscriminados de Israel fazerem de qualquer lugar uma zona insegura para os civis.