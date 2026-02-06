"Já não há distinção entre o que é rio e o que não é": cheias deixam debaixo de água várias zonas do país

As últimas horas foram marcadas pela subida do nível das águas em vários pontos do país. O Douro já galgou as margens. Mais a sul, o Tejo e os seus afluentes já inundaram várias localidades e dezenas de pessoas foram retiradas de casa. As barragens estão a fazer descargas, continua a chover e já se aproxima uma nova depressão, que trará mais precipitação e vento forte