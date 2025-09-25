VÍDEO SEGUINTE
JD Vance diz que Trump está a ficar "impaciente" com Putin: "Os russos não estão a fazer o suficiente para acabar com a guerra"

A Rússia voltou a atacar as infraestruturas energéticas ucranianas. O presidente Volodymyr Zelensky insiste na necessidade de reforço de armamento. Já o vice-presidente dos EUA, JD Vance, garante que Donald Trump não mudou de posição, apesar de ter afirmado que a Ucrânia pode recuperar o território perdido para a Rússia.

Há 2h e 23min
