Para os candidatos mais à esquerda, o quinto dia de campanha termina com críticas ao Governo. António Filipe pede responsabilidades ao primeiro-ministro. Já Catarina Martins não poupa críticas a António José Seguro enquanto Jorge Pinto admite estar preparado para ter um mau resultado.
Jorge Pinto está "preparadíssimo" para ter um mau resultado. Catarina Martins ataca o pacto de Seguro para a saúde e António Filipe pede "responsabilização" de Montenegro
- Sofia Pinguinha
Há 36 min