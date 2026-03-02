VÍDEO SEGUINTE
Jornal Nacional - 2 de março de 2026

Ontem às 19:55
02:03

Enfermeira investe 60 mil euros e concretiza sonho de infância. Aos 40 anos, Juliana é agora piloto de aviões

1 mar, 13:04
1
02:35

Sofria bullying e mudou de escola mas nem isso chegou. Leonor "sentia muita tristeza" e "só queria fazer parte"

Ontem às 14:47
2
03:19

"Sentia muita tristeza e muita aflição". Leonor tem 12 anos e decidiu expor episódios de bullying que a fizeram mudar de escola

Ontem às 22:38
3
02:14

Polígrafo. Benfica bateu o recorde de derrotas numa época na Liga dos Campeões?

Ontem às 23:10
4

Detido no Luxemburgo suspeito de tentar matar homem em Lisboa

Há 2h e 24min
5

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25
6

Especialistas e doentes desafiam Governo a tirar do papel medidas contra obesidade

Hoje às 06:06
7
01:44

Muito vento, chuva e poeiras de África: eis a depressão Regina

Ontem às 22:31
8
09:19

Tinha voo para o Dubai ou para Doha e foi cancelado? Saiba o que fazer

Há 1h e 52min
9
14:14

"EUA, como mais 50 ou 60 Estados, têm uma autorização anual permanente": Rangel explica acordo entre Portugal e EUA para a Base das Lajes

Ontem às 22:44
10

Suspeito detido após roubo com arma branca em quiosque de Barcelos

Há 1h e 40min
11
01:38

Polígrafo. Segurança Social anda a cobrar aos clientes as dívidas de um talho em Braga?

Ontem às 21:35
12
