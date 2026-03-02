Início
Jornal Nacional - 2 de março de 2026
Ontem às 19:55
01:20:36
Jornal Nacional - 2 de março de 2026
Ontem às 19:55
05:51
Ruído está a roubar a audição "cada vez mais cedo". Estes são os cuidados que deve ter
Há 6 min
06:04
"O fim do velhote offline": seniores portugueses rendem-se e batem recordes de uso do telemóvel
Há 7 min
09:19
Tinha voo para o Dubai ou para Doha e foi cancelado? Saiba o que fazer
Há 1h e 52min
02:14
Polígrafo. Benfica bateu o recorde de derrotas numa época na Liga dos Campeões?
Ontem às 23:10
14:14
"EUA, como mais 50 ou 60 Estados, têm uma autorização anual permanente": Rangel explica acordo entre Portugal e EUA para a Base das Lajes
Ontem às 22:44
02:03
Homem queria regar ex-mulher com gasolina. Vítima foi salva graças a um botão de pânico
Ontem às 22:43
01:39
"Vou ter de começar a fazer escolhas": prolongar da guerra no Médio Oriente ameaça disparar a inflação
Ontem às 22:40
02:02
Macron avisa que França vai aumentar o seu arsenal nuclear depois da crescente tensão no Médio Oriente
Ontem às 22:40
01:45
"Quando eu quiser candidatar-me, candidato-me": Passos Coelho dá a primeira entrevista em oito anos e aponta falhas ao Governo de Montenegro
Ontem às 22:39
03:19
"Sentia muita tristeza e muita aflição". Leonor tem 12 anos e decidiu expor episódios de bullying que a fizeram mudar de escola
Ontem às 22:38
01:28
"Há cerca de 30 minutos passou por nós um dos drones que os iranianos usam nas suas retaliações": CNN na fronteira com o Irão
Ontem às 22:37
02:13
Guerra no Médio Oriente chega à Europa: base militar do Reino Unido em Chipre atingida por drone
Ontem às 22:36
01:44
Revelados detalhes da "Operação Fúria Épica": Ali Khamenei foi morto por Israel na manhã de sábado
Ontem às 22:36
02:31
"Fiquei muito nervosa. Vi a minha vida a ficar complicada": dezenas de portugueses retidos no Médio Oriente devido à guerra com o Irão
Ontem às 22:34
02:25
Trump antecipa semanas de guerra contra o Irão e avisa: "A grande vaga de ataques ainda está por vir"
Ontem às 22:34
02:03
Enfermeira investe 60 mil euros e concretiza sonho de infância. Aos 40 anos, Juliana é agora piloto de aviões
1 mar, 13:04
1
02:35
Sofria bullying e mudou de escola mas nem isso chegou. Leonor "sentia muita tristeza" e "só queria fazer parte"
Ontem às 14:47
2
03:19
"Sentia muita tristeza e muita aflição". Leonor tem 12 anos e decidiu expor episódios de bullying que a fizeram mudar de escola
Ontem às 22:38
3
02:14
Polígrafo. Benfica bateu o recorde de derrotas numa época na Liga dos Campeões?
Ontem às 23:10
4
Detido no Luxemburgo suspeito de tentar matar homem em Lisboa
Há 2h e 24min
5
A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve
Ontem às 13:25
6
Especialistas e doentes desafiam Governo a tirar do papel medidas contra obesidade
Hoje às 06:06
7
01:44
Muito vento, chuva e poeiras de África: eis a depressão Regina
Ontem às 22:31
8
09:19
Tinha voo para o Dubai ou para Doha e foi cancelado? Saiba o que fazer
Há 1h e 52min
9
14:14
"EUA, como mais 50 ou 60 Estados, têm uma autorização anual permanente": Rangel explica acordo entre Portugal e EUA para a Base das Lajes
Ontem às 22:44
10
Suspeito detido após roubo com arma branca em quiosque de Barcelos
Há 1h e 40min
11
01:38
Polígrafo. Segurança Social anda a cobrar aos clientes as dívidas de um talho em Braga?
Ontem às 21:35
12
03:19
"Sentia muita tristeza e muita aflição". Leonor tem 12 anos e decidiu expor episódios de bullying que a fizeram mudar de escola
Ontem às 22:38
14:14
"EUA, como mais 50 ou 60 Estados, têm uma autorização anual permanente": Rangel explica acordo entre Portugal e EUA para a Base das Lajes
Ontem às 22:44
01:51
Dezenas de portugueses já pediram ajuda para regressar a Portugal. Governo diz estar a acompanhar situação
Ontem às 22:34
Violência doméstica matou 21 mulheres, duas crianças e dois homens em 2025
Ontem às 23:33
02:03
Homem queria regar ex-mulher com gasolina. Vítima foi salva graças a um botão de pânico
Ontem às 22:43
01:45
"Quando eu quiser candidatar-me, candidato-me": Passos Coelho dá a primeira entrevista em oito anos e aponta falhas ao Governo de Montenegro
Ontem às 22:39
05:49
Os sinais desta doença "passam despercebidos" e são estes os sintomas a que tem de estar atento
Ontem às 11:52
01:44
Revelados detalhes da "Operação Fúria Épica": Ali Khamenei foi morto por Israel na manhã de sábado
Ontem às 22:36
"Vários" caças norte-americanos caem no Kuwait. Pilotos conseguiram saltar
Ontem às 07:52
19:17
Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra
Ontem às 22:20