Jornalistas da TVI ameaçados de morte no Alentejo ao tentar falar com trabalhadores imigrantes

Sete dos detidos na operação “Safra Justa” só vão conhecer as medidas de coação este sábado. No concelho de Beja, o número de imigrantes está a crescer todos os dias devido à necessidade de mão de obra para a apanha da azeitona. A TVI/CNN Portugal regressou ao local e foi confrontada com ameaças e intimidações por parte de capatazes das explorações e de proprietários de casas arrendadas aos trabalhadores.

  • Amílcar Matos
    Amílcar Matos
Há 2h e 3min
