O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu aceitar a queixa de José Sócrates contra o Estado português. Trata-se de uma situação significativa, uma vez que apena 10% das queixas apresentadas são aceites por este tribunal. O antigo primeiro-ministro queixa-se de abuso por parte da justiça portuguesa. O Estado português vai ser agora chamado a responder. A probabilidade de condenação é elevada.
José Sócrates consegue vitória na justiça. E pode não ficar por aqui
Há 1h e 40min