Jovem baleado em Corroios com alegados projéteis de "Airsoft". Suspeitos continuam em fuga

Os episódios de violência na Grande Lisboa têm vindo a acumular-se nos últimos dias. Um jovem foi esfaqueado até à morte no Cais do Sodré, este domingo. Durante a madrugada, em Sintra, um motorista da TVDE foi baleado depois de ser abordado por três homens. E do outro lado da margem, em Corroios, um jovem foi atingido por dois homens de cara tapada que estão em fuga.