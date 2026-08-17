Os episódios de violência na Grande Lisboa têm vindo a acumular-se nos últimos dias. Um jovem foi esfaqueado até à morte no Cais do Sodré, este domingo. Durante a madrugada, em Sintra, um motorista da TVDE foi baleado depois de ser abordado por três homens. E do outro lado da margem, em Corroios, um jovem foi atingido por dois homens de cara tapada que estão em fuga.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Jovem baleado em Corroios com alegados projéteis de "Airsoft". Suspeitos continuam em fuga
-
Sofia Garcia
Há 57 min