Miguel Rodrigues inventou toda uma organização criminosa internacional, da qual dizia fazer parte e que era afinal falsa. O arguido chegou a participar numa operação encoberta da PJ, mas fintou os agentes e conseguiu entregar uma pen a um diplomata russo. A PJ não conseguiu apurar o que estava na pen, mas conseguiu perceber que Miguel Rodrigues seria uma espécie de burlão, obcecado com o mundo da espionagem.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Jovem português suspeito de espionagem para a Rússia confundiu as autoridades portuguesas durante um ano
Há 1h e 53min