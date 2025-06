Jovem que agrediu Adérito Lopes diz que não é neonazi: "Fui emigrante em África"

O autor confesso da agressão ao ator Adérito Lopes nega pertencer ao grupo neonazi Blood and Honour. A TVI aceitou entrevistar este jovem de 20 anos, única e exclusivamente porque subsistem dúvidas sobre a eventual militância nesta organização considerada terrorista em vários países, mas não em Portugal. Nesta entrevista, o agressor garante não ter tido noção de qualquer conversa xenófoba ou racista e confessa que agrediu o ator porque estava embriagado. Admite ainda que o consumo de álcool começou cinco horas antes do incidente, num almoço com elementos neonazis.