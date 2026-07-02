Juíza deixou predador sexual em liberdade porque não tinha funcionários para interrogatório no tribunal

Uma juíza do tribunal de Santarém libertou um homem que tinha sido filmado a abusar de uma jovem, de 17 anos, com deficiência profunda antes mesmo de ser interrogado. A magistrada justificou a decisão com a falta de funcionários para avançar com o primeiro interrogatório judicial. O predador sexual saiu em liberdade e pode ter voltado à casa onde abusou da neta da companheira.