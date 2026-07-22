As imagens a que tivemos acesso mostram utentes que se acumulam no interior das urgências, em Faro, deitados em macas. Na mesma altura, à porta deste serviço, estão ambulâncias, a aguardar que essas mesmas macas fiquem disponíveis. Enquanto isso, as viaturas ficam inoperacionais. Não podem ser acionadas para outras ocorrências.
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Lá dentro há doentes macas acumuladas, lá fora estão ambulâncias à espera: as imagens que mostram a realidade de um hospital português
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Marisa Rodrigues
Há 19 min