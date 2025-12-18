Ladrão de joias do Vasco da Gama suspeito de matar companheiro de cela na PJ

O ladrão de joias do Vasco da Gama é agora suspeito de homicídio. O companheiro de cela no estabelecimento prisional anexo à PJ apareceu morto e a TVI e CNN Portugal sabem que há sinais de estrangulamento. Iuri Rodrigues terá depois tentado asfixiar outro recluso de outra cela e, por isso, foi transferido esta quarta-feira para a cadeia de segurança máxima de Monsanto.