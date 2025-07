Lei dos Estrangeiros aprovada com os votos a favor da AD e do Chega

Foi aprovada esta quarta-feira no Parlamento a polémica Lei dos Estrangeiros, com os votos favoráveis da Aliança Democrática (AD) e do Chega. A iniciativa gerou fortes críticas da esquerda, que acusa o Governo de acelerar o processo sem os pareceres obrigatórios e sem ouvir associações de imigrantes. A Iniciativa Liberal, que inicialmente apoiava as alterações, acabou por se abster, denunciando “atropelos no processo legislativo”