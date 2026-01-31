VÍDEO SEGUINTE
"Lembramos os nomes dos que morreram". Bruce Springsteen lança tema de protesto após morte de Alex Pretti

Esta sexta-feira à noite, o cantor Bruce Springsteen apareceu de surpresa num concerto pelas vítimas da brutalidade policial. Tocou ao vivo a música composta no último fim de semana, logo após o tiroteio que matou um enfermeiro, Alex Pretti. A multidão foi ao rubro e, a julgar pelo topo das tabelas musicais, "Ruas de Minneapolis" já ameaça tornar-se a banda sonora não oficial do segundo mandato de Trump.

Há 2h e 11min
