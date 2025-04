Líderes políticos desvalorizam averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos

Luís Montenegro diz que não tem de atacar ninguém e que é preciso esperar pela averiguação. Já o presidente do Chega quer pena de prisão até três anos para quem ocultar a origem dos fundos na compra de imóveis. Quanto ao PCP quer esclarecimentos, e o Bloco de Esquerda teve uma reação diferente da que teve com o caso do primeiro-ministro: Mariana Mortágua desvaloriza o caso de Pedro Nuno Santos e diz mesmo que é um não assunto.