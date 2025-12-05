"Ligue antes, salve vidas". ERS alerta para falhas no acesso dos doentes às urgências

A Entidade Reguladora da Saúde arrasa o programa de acesso às urgências “Ligue antes, salve vidas”, alegando que há hospitais e centros de saúde a dificultarem o acesso dos utentes a cuidados médicos e a desconhecerem as regras. Alerta também para uma violação constitucional neste programa que leva as pessoas a ligarem para o SNS24 antes de irem à urgência.