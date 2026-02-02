Além das medidas dirigidas às famílias, o primeiro-ministro anunciou também apoios para as empresas afetadas pela depressão Kristin. As ajudas incluem linhas de crédito, o que implica o recurso ao endividamento, mas com regras mais flexíveis, e preveem ainda isenções temporárias de contribuições para a Segurança Social.
Linha de crédito para recuperação ou isenção temporária de Segurança Social: estes são os apoios anunciados pelo Governo para as empresas
Há 16 min