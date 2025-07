Lionel Richie traz êxitos a Lisboa em novo concerto

O mentor da maior iniciativa de sempre na luta contra a fome em Africa vem a Portugal fazer o que melhor sabe. Lionel Richie prepara-se para um concerto memorável em Lisboa. A 29 de julho, o norte-americano irá cantar êxitos como "Hello" e "All Night Long”, mas antes, Lionel Ritchie falou com a TVI sobre o seu lado mais solidário. A iniciativa USA for Africa, que pôs em prática há 40 anos, não poderia ser mais atual.