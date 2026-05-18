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Luís, de três anos, tinha 40 graus de febre e dores de barriga "horríveis". Foi encaminhado pelo SNS24 para um centro de saúde que não estava aberto

Uma criança de três anos é a protagonista de um estranho caso de “passa-culpas” acerca do tratamento médico dado pelo SNS. A linha SNS24 considerou pouco urgente o facto de a criança apresentar 40 graus de febre e dores abdominais fortes, encaminhando a família para o centro de saúde, em Viseu, onde aos fins de semana esses cuidados não existem.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 47 min
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